Aeroporto di Catania, Codacons: rincari sospetti su costi autonoleggio

(Teleborsa) - Con un esposto che sarà presentato all'Antitrust il Codacons denuncia rincari sospetti nel settore del'autonoleggio presso l'aeroporto di Catania, come noto coinvolto nella cancellazione dei voli a causa della cenere vulcanica. Chi oggi attraverso i motori di ricerca specializzati prova a prenotare per poche ore una vettura presso le agenzie che operano allo scalo Fontanarossa, per raggiungere in auto gli altri scali della Sicilia, deve affrontare tariffe proibitive, denuncia l'associazione.



Ipotizzando un noleggio dalle ore 13 alle ore 17, tempo utile per spostarsi presso gli altri scali siciliani, il prezzo più economico riconsegnando la vettura all'aeroporto di Palermo è di 141 euro, spesa che sale a 181 euro se si lascia l'auto allo scalo di Trapani e raggiunge i 337 euro se si sceglie l'aeroporto di Comiso come punto di riconsegna.





Tariffe estremamente più elevate rispetto a quelle praticate in altri periodi.

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