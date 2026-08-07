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Spese reali famiglie Giappone (MoM) in giugno
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07 agosto 2026 - 07.00
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Spese reali famiglie in giugno su base mensile (MoM) -6,4%
, in calo rispetto al precedente +3,7% (la previsione era -3,1%).
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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