Si intensificano le vendite su Stellantis

(Teleborsa) - Si intensificano le vendite su Stellantis , in calo del 4,2% e risultando tra i titoli in fondo al FTSE MIB (+0,2%).



Dopo la partenza positiva odierna in scia alla chiusura tonica di ieri a +5,9%, l'andamento delle quotazioni della casa automobilistica ha virato in negativo nel corso della mattinata per poi peggiorare nelle ore successive.



Il rimbalzo di ieri, che ha fatto seguito a un calo di oltre il 10% registrato complessivamente nelle sei giornate precedenti, ha beneficiato soprattutto dei segnali di distensione sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Canada dopo che Donald Trump ha annunciato una sospensione di tre giorni dei dazi del 50% sui prodotti canadesi.



Sul titolo hanno inciso ieri anche le notizie sulla Fiat Topolino, per la quale il marchio ha ricevuto richieste da concessionari statunitensi: circa 300 unità sono già state spedite negli Usa in vista di una possibile disponibilità anticipata rispetto al lancio ufficiale previsto per ottobre.



L'andamento della casa automobilistica italo-francese-statunitense nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo scenario di medio periodo di Stellantis ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,68 Euro. Supporto a 4,294. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,066.

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