Milano 11:45
51.957 -1,25%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:45
10.709 -1,07%
Francoforte 11:45
25.948 -1,18%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52.291. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52.909. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.969.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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