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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,17%
Il CAC40 avvia la seduta a 8.348,35 punti
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01 settembre 2026 - 09.03
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Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,17%, dopo aver aperto a 8.348,35 punti.
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