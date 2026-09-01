Milano 11:49
51.986 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:49
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Francoforte 11:49
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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,17%

Il CAC40 avvia la seduta a 8.348,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,17%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,17%, dopo aver aperto a 8.348,35 punti.
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