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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,67%
Il CAC40 avvia la seduta a 8.566,74 punti
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03 agosto 2026 - 09.03
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Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,67%, dopo aver aperto a 8.566,74 punti.
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