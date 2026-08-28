Milano 17:29
52.658 +0,75%
Nasdaq 17:31
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Dow Jones 17:31
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Londra 17:30
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Francoforte 17:30
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,98%

Il CAC40 chiude a 8.401,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,98%
Parigi guadagna bene e porta a casa un +0,98%, terminando la sessione a 8.401,18 punti.
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