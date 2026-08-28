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Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,98%
Il CAC40 chiude a 8.401,18 punti
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28 agosto 2026 - 17.43
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