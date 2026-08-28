Prysmian, assemblea straordinaria convocata per il 29 settembre

(Teleborsa) - É stata convocata per il 29 settembre prossimo una assemblea straordinaria degli azionisti di Prysmian per discutere e deliberare sulla modifica degli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 e 21 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Cda in occasione del rinnovo dell’organo amministrativo, nonché al recepimento di talune previsioni introdotte dal D.lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 in attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della L. n. 21 del 5 marzo 2024.

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