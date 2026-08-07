PLC: Pendant Power lancia OPA sul 26,47% del capitale a 3,08 euro per azione, obiettivo delisting

(Teleborsa) - A seguito del perfezionamento, in data odierna, dell’operazione prevista dal Contratto di Compravendita sottoscritto in data 20 maggio 2026, Pendant Power (l'Offerente) rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di PLC, società con azioni quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana finalizzata ad ottenere la revoca della quotazione delle Azioni dell’Emittente.



L’Offerta ha ad oggetto massime n. 6.873.030 Azioni dell’Emittente, prive di valore nominale, rappresentative del 26,47% circa del capitale sociale dell’Emittente, dedotte le n. 19.087.545 Azioni già di titolarità dell’Offerente, rappresentative del 73,53% circa del capitale sociale dell’Emittente.



L’Offerente pagherà un corrispettivo di Euro 3,08 per ogni Azione portata in adesione all’Offerta.





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