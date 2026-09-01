ICG, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - Ribasso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , che tratta in perdita del 4,10% sui valori precedenti.



L'andamento di ICG nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di ICG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,82 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,16. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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