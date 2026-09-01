Milano
12:03
51.968
-1,23%
Nasdaq
31-ago
29.457
0,00%
Dow Jones
31-ago
53.186
-0,70%
Londra
12:03
10.711
-1,04%
Francoforte
12:03
25.972
-1,09%
Martedì 1 Settembre 2026, ore 12.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Male ICG sul mercato azionario di Londra
Male ICG sul mercato azionario di Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
01 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,10%.
Condividi
Leggi anche
ICG, scendono le quotazioni a Londra
Londra: positiva la giornata per ICG
Male JD Sports Fashion sul mercato azionario di Londra
Male AppLovin sul mercato azionario di New York
Titoli e Indici
ICG
-4,45%
Altre notizie
Male Take-Two Interactive Software sul mercato azionario di New York
Male Gerresheimer sul mercato azionario di Francoforte
Male Hellofresh sul mercato azionario di Francoforte
Male Aixtron sul mercato azionario di Francoforte
Male Coherent sul mercato azionario di New York
Male Lumentum Holdings sul mercato azionario di New York
Guide
Investire nell’arte: come funziona, cosa valutare e la classifica delle aste record
Investire nell’arte significa legare una parte del proprio capitale a un bene fisico che può essere conservato per anni e successivamente rivenduto.
leggi tutto