Milano 12:03
51.968 -1,23%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 12:03
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Francoforte 12:03
25.972 -1,09%

Male ICG sul mercato azionario di Londra

Migliori e peggiori, In breve
Male ICG sul mercato azionario di Londra
Pressione sulla società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,10%.
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