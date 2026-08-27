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HP scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
HP scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso scomposto per il produttore di computer e stampanti, che esibisce una perdita secca del 6,03% sui valori precedenti.
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