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Londra: giornata depressa per Abrdn

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Abrdn
(Teleborsa) - Pressione sulla società di investimenti, che tratta con una perdita del 2,93%.

Il trend di Abrdn mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Abrdn è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,485 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 2,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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