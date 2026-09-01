Londra: giornata depressa per Abrdn

(Teleborsa) - Pressione sulla società di investimenti , che tratta con una perdita del 2,93%.



Il trend di Abrdn mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Abrdn è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,485 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 2,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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