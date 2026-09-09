Londra: andamento rialzista per Abrdn

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di investimenti , che avanza bene del 2,34%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Abrdn più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di breve periodo di Abrdn mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 2,582 sterline e supporto a 2,456. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 2,708.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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