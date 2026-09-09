Attese positive per Abrdn
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Ribasso per la società di investimenti, tra i componenti del FTSE 100, che chiude la seduta con una flessione dello 0,40%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 2,476 sterline, con stop loss calcolato a quota 2,41 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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