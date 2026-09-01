Londra: in rally Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Effervescente il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,53%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Reckitt Benckiser Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di Reckitt Benckiser Group, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 53,63 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 54,51. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 53,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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