Londra: in rally Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Effervescente il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,53%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Reckitt Benckiser Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico di Reckitt Benckiser Group , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 53,63 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 54,51. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 53,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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