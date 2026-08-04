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Segnali d'acquisto per Reckitt Benckiser Group

Finanza
Segnali d'acquisto per Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dello 0,76%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 52,8 sterline, con stop loss posto a quota 50,88 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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