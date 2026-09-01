New York: calo per Honeywell International

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature industriali , che mostra un decremento dell'1,84%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Honeywell International , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Honeywell International mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 207,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 212,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 205,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```