New York: giornata depressa per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti , che presenta una flessione del 2,62%.



Lo scenario su base settimanale di Sherwin Williams rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Sherwin Williams si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 327,1 USD. Prima resistenza a 335,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 324,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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