Alta tensione fra Berlino e Mosca. Europa e NATO pronti a rispondere

Il governo tedesco denuncia che l'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia è stato posto in essere dalla Russia

(Teleborsa) - Il termometro della crisi in Europa continua a salire, non solo per le continue incursioni di droni ai confini dell'Ue, ma anche per i toni della diplomazia che diventano più duri. Uno scontro aperto è andato in scena fra Berlino e Mosca, da settimane ai ferri corti per l'incidente dei droni bomba all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto.



L'incidente si era verificato lo scorso 4 agosto, quando erano stati rinvenuti sulla pista di rullaggio, accanto ad alcuni velivoli ucraini, un drone carico di esplosivo, ed un altro si era scontrato con un aereo DHL in volo. Un terzo era stato rinvenuto una decina di giorni dopo in un terreno del Land confinante e, dopo settimane di indagini, la sicurezza ha concluso che si sia trattato di un "attacco ibrido" di matrice russa.



Il governo tedesco ha dunque affermato di avere le prove che sia stata la Russia ad intentare l'attacco ibrido di Lipsia, la principale base militare di rifornimento dell'Ucraina. Il governo di Friederich Merz ha quindi annunciato una serie di misure di rappresaglia, fra cui la chiusura del consolato generale a Bonn a partire dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la Casa russa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra.



Per tutta risposta, Putin ha rispedito al mittente le accuse, affermando che sono frutto della "situazione politica interna" e del malcontento che il cancelliere tedesco si trova ad affrontare in Germania. "Il cancelliere non gode della fiducia della popolazione, hanno fatto errori evidenti in campo economico", ha affermato Vladimir Putin in una conferenza stampa a Bishkek.



L'Europa e la NATO non sono rimaste a guardare ed hanno espresso pieno sostegno alla Germania contro gli attacchi di Mosca, ma l'atmosfera è incandescente e lascia prevedere una escalation senza precedenti della crisi in Europa. La Presidente della UE Ursula von der Leyen ha promesso una "risposta". Al fianco della UE la NATO. "I tentativi russi di intimidirci, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno", ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Marc Rutte.



Parole di sostegno al cancelliere Merz sono arrivate da diversi leader europei, anche dalla Premier italiana Giorgia Meloni, la quale ha affermato che "in momenti come questo è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare uniti e mantenere una postura credibile di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini".



In Ucraina, Zelensky ha annunciato la chiusura dello spazio aereo russo. "L'escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino. Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro", ha avvertito il leader ucraino.

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