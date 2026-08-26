Unicredit, Orcel presto dal ministro finanze tedesco per Commerzbank

(Teleborsa) - Il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil
, incontrerà a Berlino l'amministratore delegato di Unicredit
, Andrea Orcel
, il 14 settembre. Lo riferisce il quotidiano finanziario Handelsblatt citando fonti di governo.
Secondo il quotidiano, Klingbeil "intende presentare la posizione del governo tedesco
e avviare un dialogo
" sul dossier Commerzbank
di cui, dopo il salvataggio del 2008, il governo tedesco detiene ancora una quota di circa il 13%.
Sembrano più lontane le posizioni di chiusura della Germania
nei confronti dell'acquisizione della banca tedesca da parte di quella italiana. La nuova mossa di Berlino, però, non nasce dal nulla: una decina di giorni fa, infatti, alti funzionari governativi tedeschi si erano detti aperti a discutere
una potenziale vendita
a UniCredit del 12,7% detenuto da Berlino in Commerzbank, se i due istituti di credito riusciranno a concordare una strategia comune.