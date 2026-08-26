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Unicredit, Orcel presto dal ministro finanze tedesco per Commerzbank

Incontro il 14 settembre a Berlino

Banche, Finanza
Unicredit, Orcel presto dal ministro finanze tedesco per Commerzbank
(Teleborsa) - Il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, incontrerà a Berlino l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, il 14 settembre. Lo riferisce il quotidiano finanziario Handelsblatt citando fonti di governo.

Secondo il quotidiano, Klingbeil "intende presentare la posizione del governo tedesco e avviare un dialogo" sul dossier Commerzbank di cui, dopo il salvataggio del 2008, il governo tedesco detiene ancora una quota di circa il 13%.

Sembrano più lontane le posizioni di chiusura della Germania nei confronti dell'acquisizione della banca tedesca da parte di quella italiana. La nuova mossa di Berlino, però, non nasce dal nulla: una decina di giorni fa, infatti, alti funzionari governativi tedeschi si erano detti aperti a discutere una potenziale vendita a UniCredit del 12,7% detenuto da Berlino in Commerzbank, se i due istituti di credito riusciranno a concordare una strategia comune.


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