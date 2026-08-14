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PLC, Pendant Power acquisisce il 73,53% del capitale

Finanza
PLC, Pendant Power acquisisce il 73,53% del capitale
(Teleborsa) - PLC, operatore attivo nelle infrastrutture elettriche di alta e media tensione a servizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile quotato su Euronext Milan, comunica che la quota complessiva pari al 73,53% del capitale sociale, già detenuta da Fraes S.r.l., è stata acquisita da Pendant Power, società di nuova costituzione designata per l'operazione da Lizard Renewables.

A seguito dell'operazione, l'azionariato di PLC risulta così composto: Pendant Power S.p.A. con 19.087.545 azioni ordinarie, pari al 73,53% del totale, e il mercato con 6.873.030 azioni, pari al 26,47%, per un totale di 25.960.575 azioni.
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