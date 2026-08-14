Eurofighter italiano della missione NATO abbatte drone in spazio aereo Lettonia

La situazione

(Teleborsa) - Un caccia italiano, parte di una missione NATO, ha abbattuto un drone di origini sconosciute che è entrato nello spazio aereo della Lettonia, stato membro dell'Unione europea e della stessa NATO, durante degli attacchi ucraini su porti russi. Non è ancora chiara l'origine del drone.



Il Comando Aereo della NATO ha spiegato che due Eurofighter italiani della base aerea di Siauliai, in Lituania, e due caccia F-16 turchi della base aerea di Amari, in Estonia, impegnati in missioni di difesa aerea sui Paesi Baltici, sono decollati dopo che un drone non identificato è entrato nello spazio aereo lettone.



Dopo l'identificazione, uno degli Eurofighter italiani ha neutralizzato la potenziale minaccia sopra un'area disabitata. L'intera attività è stata coordinata con il Centro Operativo Aereo Combinato (CAOC) della NATO a Uedem, in Germania, e con il Comando Aereo Alleato, presso la base aerea di Ramstein, sempre in Germania.



"Ieri, sia F-16 rumeni che F-18 spagnoli sono decollati dopo che dei droni sono entrati nello spazio aereo rumeno vicino al confine ucraino - ha sottolineato la portavoce della NATO, Allison Hart - Giorno dopo giorno, la NATO è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra gente".



Quest'anno i droni militari ucraini sono entrati più volte nello spazio aereo dei Paesi baltici. Nella notte le forze armate di Kiev hanno colpito un porto strategico per Mosca sul mar Baltico nell'oblast di Leningrado. Due giorni avevano colpito con un maxi attacco di droni e missili la città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero.



L'abbattimento del drone da parte del caccia italiano "è una chiara dimostrazione di unità e determinazione degli Alleati e un risultato tangibile delle decisioni prese al vertice NATO di Ankara per potenziare la missione di sorveglianza aerea del Baltico, trasformandola in una missione di difesa aerea", ha detto Kestutis Budrys, Ministro degli Affari Esteri della Lituania. "Questo impegno sottolinea la necessità di una sorveglianza aerea costante, di capacità di risposta rapida e di una solida architettura di difesa aerea negli Stati baltici", ha aggiunto.

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