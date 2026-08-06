Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota del 5,41% in azioni e derivati

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 5,41% in Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 luglio 2026 (in precedenza del 5,33%). In particolare, lo 0,60% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il 4,81% sono strumenti finanziari.

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