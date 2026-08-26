Rai Way, Morgan Stanley avvia copertura con "equal-weight" e prezzo obiettivo di 5,40 euro

(Teleborsa) - Gli analisti di Morgan Stanley hanno avviato la copertura su Rai Way con giudizio "equal-weight" e un prezzo obiettivo di 5,40 euro.



Giornata intanto fiacca per il titolo, che tratta in ribasso dell'1,2%.



L'andamento della società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



La tendenza di breve di Rai Way moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 4,705 euro e supporto a 4,61. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,8.



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