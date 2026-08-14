Amplifon corre in vetta al Ftse Mib

(Teleborsa) - Seduta tonica per Amplifon
che, con un rialzo del 2,52%, si posiziona in vetta al FTSE MIB
(flat).
Si ricorda che il gruppo attivo nelle soluzioni e nei servizi per l'udito ha archiviato il primo semestre
con ricavi a 1.185,7 milioni di euro
(+1,3% a cambi costanti), supportati dalla forte crescita organica
(+3,5%), ben bilanciata tra le aree geografiche, sostenuta anche dalle iniziative e dagli investimenti realizzati nel 2025. Nel secondo trimestre la crescita organica ha accelerato al +4,7%
, raggiungendo il livello più elevato degli ultimi due anni.
Inoltre, è di pochi giorni fa, l'annuncio che Amplifon ha completato la cessione del proprio business
in India a Hearzap
(Hearing Solutions Private Limited), operatore già consolidato nel mercato indiano
.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società leader nelle soluzioni uditive
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Amplifon
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,71 Euro
, mentre il primo supporto
è stimato a 12,42
. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,99.