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Amplifon corre in vetta al Ftse Mib

Finanza
Amplifon corre in vetta al Ftse Mib
(Teleborsa) - Seduta tonica per Amplifon che, con un rialzo del 2,52%, si posiziona in vetta al FTSE MIB (flat).

Si ricorda che il gruppo attivo nelle soluzioni e nei servizi per l'udito ha archiviato il primo semestre con ricavi a 1.185,7 milioni di euro (+1,3% a cambi costanti), supportati dalla forte crescita organica (+3,5%), ben bilanciata tra le aree geografiche, sostenuta anche dalle iniziative e dagli investimenti realizzati nel 2025. Nel secondo trimestre la crescita organica ha accelerato al +4,7%, raggiungendo il livello più elevato degli ultimi due anni.

Inoltre, è di pochi giorni fa, l'annuncio che Amplifon ha completato la cessione del proprio business in India a Hearzap (Hearing Solutions Private Limited), operatore già consolidato nel mercato indiano.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società leader nelle soluzioni uditive rispetto all'indice di riferimento.

Lo status tecnico di Amplifon è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,42. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,99.
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