Amplifon completa la cessione delle attività in India a Hearzap

Effetti positivi sull'EBITDA margin adjusted del Gruppo

(Teleborsa) - Amplifon , leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha fatto sapere di avere completato la cessione del proprio business in India a Hearzap (Hearing Solutions Private Limited), operatore già consolidato nel mercato indiano.



Il business in India, composto da una rete di circa 115 cliniche dirette e 460 dipendenti, ha generato nel 2025 ricavi per circa 12 milioni di euro con un impatto diluitivo sull’EBITDA del Gruppo.



Questa operazione, spiega la società guidata dall'Ad Enrico Vita, "è il risultato dell’approfondita revisione strategica dei segmenti di business di Amplifon nell’ambito del programma ‘Fit4Growth’. La cessione contribuirà positivamente al margine EBITDA adjusted del Gruppo e non sono previsti oneri non ricorrenti significativi".

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