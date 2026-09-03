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Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,47%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 53.309,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,47%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,47%, dopo aver aperto a quota 53.309,17.
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