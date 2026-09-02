Milano
17:35
51.792
-0,24%
Nasdaq
21:14
29.121
+0,15%
Dow Jones
21:14
53.058
+0,55%
Londra
17:35
10.756
-0,30%
Francoforte
17:35
25.839
-0,50%
Mercoledì 2 Settembre 2026, ore 21.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,36% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,36% alle 19:30
Il Dow Jones scambia a 52.957,72 punti
In breve
,
Finanza
02 settembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,36%, chiudendo a 52.957,72 punti alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,02%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,87%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,54%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,33%
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,52%
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,28%
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,30%
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,22%
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto