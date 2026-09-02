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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,50%

Il DAX chiude a 25.839,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,50%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,50% e archivia la seduta a 25.839,33 punti.
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