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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,23%
Il DAX chiude a 26.331,07 punti
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Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,23% e archivia la seduta a 26.331,07 punti.
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