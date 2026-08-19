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Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,14%)

Il DAX termina gli scambi a 26.091,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,14%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,14%, archiviando la seduta a 26.091,33 punti.
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