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/ Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Il DAX apre appena sotto la parità a 26.150,75 punti
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01 settembre 2026 - 09.04
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Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,41%, a quota 26.150,75 in apertura.
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