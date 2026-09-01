Milano 11:48
51.988 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
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Londra 11:48
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Francoforte 11:48
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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%

Il DAX apre appena sotto la parità a 26.150,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,41%, a quota 26.150,75 in apertura.
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