Milano 17:35
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Nasdaq 20:59
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Dow Jones 20:59
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,2%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.879,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,2%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,2%, archiviando la seduta a 10.879,38 punti.
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