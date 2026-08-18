Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 +0,07%
Francoforte 18-ago
26.128 -0,80%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,07%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.728,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,07%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 10.728,04 punti.
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