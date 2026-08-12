Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:41
29.821 +1,00%
Dow Jones 20:41
53.834 +0,08%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,1%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.833,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,1%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 10.833,15 punti.
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