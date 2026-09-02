"Buy" per BP
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Grande giornata per il gruppo petrolifero inglese, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 5,21%.
Operatività odierna:
A livello operativo, BP presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 5,413 sterline, con stop loss impostato a quota 4,948 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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