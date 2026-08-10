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Com.tel, Websim conferma "buy" con prezzo obiettivo a 2,80 euro

Finanza
Com.tel, Websim conferma "buy" con prezzo obiettivo a 2,80 euro
(Teleborsa) - Websim Corporate (Intermonte) conferma il giudizio "buy" su Com.tel con un target price a 2,80 euro.

L'azienda - ricorda una nota - ha recentemente annunciato il perfezionamento dell'acquisizione del 40% di Novanext, di cui già deteneva il 60%, arrivando così a controllare l'intera società.

Un'operazione che consente al Gruppo, attivo in campo ICT in Italia e con forte espansione internazionale, di ampliare la propria offerta ai clienti. In seguito all'acquisizione il CdA ha deliberato la fusione per incorporazione di Novanext in Com.tel: un'operazione che mira a razionalizzare e semplificare la struttura del Gruppo per ridurre i costi di gestione, ottimizzare i processi operativi e accelerare la realizzazione delle sinergie industriali.

Alla luce di queste mosse, gli analisti di Websim Corporate (Intermonte) si attendono benefici progressivi sul fronte dell'efficienza operativa, con possibili riflessi positivi sulla marginalità e sulla generazione di cassa. Secondo gli esperti l'operazione appare "coerente con la strategia di crescita per linee esterne perseguita dal management e ne rafforza l’esecuzione industriale".

(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)
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