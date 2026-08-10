Com.tel, Websim conferma "buy" con prezzo obiettivo a 2,80 euro

(Teleborsa) - Websim Corporate (Intermonte) conferma il giudizio "buy
" su Com.tel
con un target price
a 2,80 euro
.
L'azienda - ricorda una nota - ha recentemente annunciato il perfezionamento dell'acquisizione del 40% di Novanext
, di cui già deteneva il 60%, arrivando così a controllare l'intera società
.
Un'operazione che consente al Gruppo, attivo in campo ICT in Italia e con forte espansione internazionale, di ampliare la propria offerta ai clienti
. In seguito all'acquisizione il CdA ha deliberato la fusione per incorporazione di Novanext
in Com.tel: un'operazione che mira a razionalizzare e semplificare la struttura del Gruppo per ridurre i costi di gestione, ottimizzare i processi operativi e accelerare la realizzazione delle sinergie industriali.
Alla luce di queste mosse, gli analisti di Websim Corporate (Intermonte) si attendono benefici progressivi sul fronte dell'efficienza operativa
, con possibili riflessi positivi sulla marginalità e sulla generazione di cassa. Secondo gli esperti l'operazione appare "coerente con la strategia di crescita per linee esterne perseguita dal management e ne rafforza l’esecuzione industriale
".(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)