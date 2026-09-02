Francoforte: calo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus , che presenta una flessione dell'1,98%.



Lo scenario su base settimanale di Daimler Truck Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 46,16 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 45,32. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 45,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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