Francoforte: performance negativa per Traton
(Teleborsa) - Retrocede Traton, con un ribasso del 2,63%.
Lo scenario su base settimanale di Traton rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Traton perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 36,83 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 37,49. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 36,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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