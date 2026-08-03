Francoforte: scambi in positivo per Zalando
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che vende calzature e moda online, che tratta in utile del 3,40% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,49%, rispetto a +3,56% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Zalando. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,46 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,77. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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