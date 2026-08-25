Ponte Stretto Messina, Salvini: "Fiducioso che entro autunno apriremo cantieri"

(Teleborsa) - Il Ponte sullo Stretto di Messina "non cambia" e si prevede che produrrà "un netto miglioramento della qualità della vita delle persone" .Lo ha ribadito il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal Meeting di Rimini, aggiungendo "aspettiamo l'ok".



In una intervista a Il Sussidiario.net, il titolare del MIT aveva ricordato che "il passaggio più importante è il parere della Corte dei Conti", che l'anno scorso "ci ha stoppato chiedendoci di fare tante cose in più". "In questo anno abbiamo fatto i compiti, compresa l'interlocuzione costante, anche in questi giorni di agosto, con le istituzioni europee, che ci hanno detto di andare avanti", ha sottolineato il Ministro, dicendosi "fiducioso" che "entro l'autunno si possa arrivare all'apertura dei cantieri".



Salvini ha minimizzato sui pareri tecnici attesi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, spiegando che "per le grandi opere è normale che sia così. E' successo per la TAV, per il Mose, per il tunnel del Brennero. Quando ci sono opere complesse, ingegneri e tecnici intervengono durante la progettazione esecutiva. E' la prassi".



Parlando più in generale delle opere pubbliche, il vicepremier ha affermato che non vi sono "priorità", "sono tutte fondamentali": dalle grandi opere come la Torino-Lione, il l tunnel del Brennero ed il Ponte sullo Stretto, alle piccole opere, come le metropolitane nelle città e gli asfalti nei piccoli comuni. "Le opere pubbliche sono la spina dorsale del Paese, quindi i soldi investiti in cantieri sono soldi ben spesi", ha concluso.







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