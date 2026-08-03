Londra: andamento rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Avanza il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di JD Sports Fashion confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,9311 sterline con primo supporto visto a 0,8872. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,8585.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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