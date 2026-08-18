USA, produzione industriale e manifatturiera di luglio entrambe +0,2% su mese

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale di luglio ha registrato un +0,2% su base mensile, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e di giugno (rivisto da +0,1%).



Su base annua si registra ancora un rialzo dell'1,1%.



La produzione manifatturiera è aumentata anch'essa dello 0,2% su mese, in linea al consensus, dopo il +0,3% del mese precedente (dato rivisto da flat).



Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata, come previsto, al 76,3%, leggermente superiore rispetto al 76,2% di giugno (rivisto da 76,1%).

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