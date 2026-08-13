Birkenstock balza nel pre-market in scia al miglioramento delle previsioni

13 agosto 2026 - 15.06

(Teleborsa) - Le azioni Birkenstock corrono con un rialzo di oltre il 12% nel pre-market di Wall Street dopo aver migliorato le previsioni in occasione dei conti.



Nel dettaglio, il produttore tedesco di calzature ha archiviato il terzo trimestre conclusosi il 30 giugno scorso con ricavi pari a 720 milioni di euro, in aumento del 13% a parità di perimetro e del 15% a cambi costanti, superando leggermente le previsioni.



Il margine di profitto lordo rettificato si è attestato al 59,2%, in calo di 130 punti base rispetto al 60,5% dello stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa di un tasso di cambio sfavorevole (60 punti base), dell'aumento dei dazi statunitensi (70 punti base) e del mix di prodotti, parzialmente compensato da un miglior assorbimento della capacità produttiva.



L'utile netto è stato di 110 milioni, sceso del 15% su base annua.



Birkenstock alza la previsione sul fatturato per l'esercizio fiscale che si concluderà a settembre, ora atteso nella parte alta dell'intervallo stimato di 2,3-2,35 miliardi, con una crescita del 15% a cambi costanti, e quella sull'EBITDA rettificato ad almeno 710 milioni, con il relativo margine al 30,2-30,5% (30,0-30,5% in precedenza).

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