Alia Mentis avvia costruzione di bunker tecnologico con finanziamento per 5 milioni da Banco BPM

(Teleborsa) - Alia Mentis , società deep-tech quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei materiali innovativi, ha comunicato l'avvio dei lavori per la costruzione di un bunker tecnologico presso il nuovo stabilimento industriale recentemente acquisito a Montebelluna (Treviso).



L'infrastruttura sarà destinata a ospitare il più grande apparato tomografico industriale del mercato. La Tomografia, basata su una tecnologia proprietaria e realizzata in collaborazione con partner industriali specializzati, consentirà di attivare un sistema avanzato di diagnostica su elementi di grandi dimensioni, inclusi componenti destinati ai settori automotive e aerospace.



Il nuovo stabilimento, acquisito da Alia Mentis per un valore complessivo di 4,3 milioni di euro, nelle vicinanze della sede storica della società, si estende su una superficie complessiva di 8.000 metri quadri. L'avvio dei lavori di ristrutturazione è previsto per gennaio 2027, con conclusione stimata entro ottobre 2027. L'operazione è stata supportata tramite un finanziamento per 5 milioni di euro da Banco BPM , con un periodo iniziale di preammortamento destinato a consentire l'esecuzione dei lavori programmati, ottenuto senza garanzie personali e senza covenant finanziari.



"Questa acquisizione rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro percorso di crescita industriale e tecnologica - dichiara l'AD Giuseppe Paronetto - L'ampliamento degli spazi produttivi ci permetterà di rispondere in modo efficace alla crescente domanda del mercato, mantenendo al contempo la totale indipendenza nell'esecuzione delle operazioni. Investire nelle infrastrutture significa rafforzare il nostro ruolo di partner strategico per aziende leader nei settori ad alta intensità tecnologica".

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