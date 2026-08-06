Banco BPM: risultati solidi, Barclays alza le stime e conferma il target a 17,2 euro

(Teleborsa) - Barclays
conferma una visione positiva su Banco BPM
dopo una trimestrale superiore alle attese
e un miglioramento della guidance. L'istituto ha rivisto al rialzo l'obiettivo di distribuzione complessiva per il periodo 2024-2027, portandolo da 6 a circa 7 miliardi di euro, mantenendo al contempo un CET1 ratio
atteso ben al di sopra della soglia minima del 13%.
Nel secondo trimestre l'utile netto ha raggiunto 581 milioni di euro, superando sia le stime di Barclays sia il consenso di mercato. Positivo anche l'andamento del margine di interesse, delle commissioni e della qualità del credito, con il rapporto tra crediti deteriorati lordi sceso all'1,96% e un costo del rischio inferiore alle attese.
Alla luce dei risultati, Barclays ha aumentato del 2% in media le stime di utile per azione adjusted per il periodo 2026-2028 e conferma un target price di 17,2 euro, invariato per effetto dell'aggiornamento del modello di valutazione al 2027. La banca d'affari incorpora inoltre 750 milioni di euro di buyback nelle proprie previsioni, stimando una distribuzione complessiva di circa 7,1 miliardi di euro nel quadriennio 2024-2027.
Sul fronte strategico, il management di Banco BPM ha confermato l'interruzione delle discussioni con MPS per una possibile fusione tra pari, ribadendo invece l'interesse per una potenziale operazione con Crédit Agricole Italia. Secondo Barclays, un'eventuale intesa con ACA rappresenta il principale fattore di rialzo per il caso d'investimento, con un potenziale incremento a doppia cifra dell'utile per azione in funzione delle valutazioni e delle sinergie realizzabili.