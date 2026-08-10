Alia Mentis, Intesa Sanpaolo avvia copertura con "buy" e target price di 6 euro, upside di oltre il 22%

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo avvia la copertura su Alia Mentis con raccomandazione "buy" e target price a 6 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di oltre il 22% rispetto al prezzo di 4,90 euro.



In particolare, gli analisti evidenziano che, grazie a un "modello di business distintivo" e "una piattaforma integrata e consolidata", la società garantisce un'offerta di valore ai propri clienti che realizzano prodotti ad alto valore aggiunto (ad esempio, settore automobilistico di lusso, sport professionistici, aerospaziale e difesa). "Il fatturato è quasi triplicato nel periodo 2023-25" e, secondo le stime 2026-28 della banca, la crescita proseguirà con un CAGR del 37,4%. "La visibilità è buona, poiché i ricavi si basano in gran parte sull'attuale base clienti e su progetti già avviati, che rappresentano una pipeline qualificata".



"L'EBITDA margin si è attestato al 60,1% nell'esercizio 2025, trainato dall'elevata redditività dei core operativi", e per gli esercizi 2026-28, Intesa prevede che il dato supererà il 60%, "grazie alla modesta esposizione dell'azienda alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, alla politica dei prezzi premium e all'elevato livello di integrazione nei processi dei clienti", a fronte di "una media del settore compresa tra il 16,1% nel 2026 e il 18,5% nel 2028 (fonte: FactSet)".



Infine, gli analisti ricordano che l'IPO di Alia Mentis ha raccolto circa 30 milioni di euro, "che saranno utilizzati per sostenere la crescita. Oltre ai suoi attuali mercati finali", l'azienda si concentra sulle "applicazioni industriali emergenti, tra cui infrastrutture IT e data center, sulla costruzione di uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti e sulla finalizzazione di partnership/joint venture con player industriali chiave".

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