Milano 10:41
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Londra 10:41
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 2 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3463. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,353. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,344.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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