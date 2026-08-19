Milano 14:55
53.077 +0,11%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 14:55
10.742 +0,13%
Francoforte 14:55
26.133 +0,02%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,02%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 19.939,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,02%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,02%, a quota 19.939,2 in apertura.
Condividi
```